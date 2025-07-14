Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов в КЧР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Карачаевске, которые страдают от протекающей крыши и бездействия управляющей компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы СКР, в телеграм-канале появилась информация о проблемах с содержанием многоквартирного дома на улице Курджиева в Карачаевске. Здание 1981 года постройки длительное время имеет поврежденную кровлю, которая протекает.

Из-за этого при осадках квартиры регулярно затапливаются, что привело к разрушению конструкций и появлению плесени. Жильцы боятся коротких замыканий при попадании влаги на электрооборудование и обрушения строения. Многочисленные обращения в управляющую компанию и профильные ведомства не дали результатов.

Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике Николаю Щепкину провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Тат Гаспарян