Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов в КЧР
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Карачаевске, которые страдают от протекающей крыши и бездействия управляющей компании.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По данным пресс-службы СКР, в телеграм-канале появилась информация о проблемах с содержанием многоквартирного дома на улице Курджиева в Карачаевске. Здание 1981 года постройки длительное время имеет поврежденную кровлю, которая протекает.
Из-за этого при осадках квартиры регулярно затапливаются, что привело к разрушению конструкций и появлению плесени. Жильцы боятся коротких замыканий при попадании влаги на электрооборудование и обрушения строения. Многочисленные обращения в управляющую компанию и профильные ведомства не дали результатов.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике Николаю Щепкину провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.