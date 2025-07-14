СВР: НАТО готовится задействовать Молдавию в возможном конфликте с РФ

Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила, что руководство НАТО готовит Молдавию к возможному вооруженному конфликту с Россией и планирует превратить республику в «передовой плацдарм альянса на восточном фланге». СВР утверждает, что, по замыслу Брюсселя, при таком сценарии Молдавия возьмет на себя «главный удар».

«Молдавскую территорию стараются сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов. Строятся логистические хабы, крупные склады и площадки для концентрации боевой техники. Аэродромы Маркулешты и Бельцы, расположенные вблизи украинского ТВД, модернизируются с прицелом на возможность приема значительного ко­личества боевой и военно-транспортной авиации»,— говорится в сообщении СВР.

Российская внешняя разведка считает, что власти Молдавии, в свою очередь, рассчитывают на материальную поддержку стран НАТО для правящей партии «Действие и солидарность» на предстоящих в сентябре парламентских выборах. В случае победы этой политической силы, отмечает СВР, президент Молдавии Майя Санду обещает Североатлантическому альянсу отказаться от принципа нейтралитета.

Лусине Баласян