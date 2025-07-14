Песни петербурженки Татьяны Булановой внезапно завирусились в TikTok

Хиты петербургской певицы Татьяны Булановой внезапно завирусились в cети TikTok и набрали популярность у молодых людей, родившихся после двухтысячных. Поколение зумеров представляет свадьбу под песню «Старшая сестра» и ревет под «Не плачь». Просмотры коротких роликов с композициями 56-летней артистки уже исчисляются миллионами, а желающих попасть на концерт дивы прибавилось на тысячи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Отметим, что успех автора песни «Ясный мой свет» у молодежи не первый в этом году. Поколению зумеров внезапно понравились песни народной артистки России Надежды Кадышевой. Оглушительный успех у молодого поколения способствовал тому, что 66-летнюю исполнительницу песен «Течет ручей» и «Зачем это лето» пригласили стать хэдлайнером на празднике выпускников «Алые паруса».

О том, как вчерашние школьники отметили выпускной, читайте в материале «Ъ-СПб» «С праздником, наследники!».

Андрей Маркелов