Четырем регионам СКФО списали 6 млрд рублей бюджетных кредитов

Правительство России списало четырем регионам Северо-Кавказского федерального округа задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму 5,9 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно распоряжению правительства, Дагестану простили 1,15 млрд руб., Кабардино-Балкарии — 2,2 млрд руб., Карачаево-Черкесии — 1,6 млрд руб., Северной Осетии — 932 млн руб..

Возможность списания до двух третей долгов по бюджетным кредитам в 2025 году также получили Забайкальский край, Пермский край, Брянская, Самарская, Челябинская области и другие субъекты. Общий объем списания составил 42,7 млрд руб.

Размер списания соответствует объему средств, которые регионы направили на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и докапитализацию фондов развития промышленности, отмечается в сообщении правительства.

Тат Гаспарян