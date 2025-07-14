Полиция ищет участников драки у канатной дороги в Сочи

Сотрудники полиции устанавливают и разыскивают участников драки в очереди на канатную дорогу в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

После проверки будет принято процессуальное решение. В УВД Сочи сообщили «РИА Новости», что обращений в связи с дракой не поступало. Правоохранители узнали об инциденте из соцсетей.

Телеканал «Кубань 24» опубликовал кадры, снятые очевидцами. По их словам, у подъемника образовалась большая очередь из-за акции. Билет на канатную дорогу стоил всего 100 руб., обычно цена прогулки составляет почти 2 тыс. руб. В какой-то момент между туристами возник конфликт.