В трамп-тарары

Свой самый запоминающийся фортель очередной футбольный сезон выкинул перед тем, как закрыться. Победителем клубного чемпионата мира, впервые проведенного Международной федерацией футбола (FIFA) в расширенном формате, стала команда, совсем не выглядевшая претендентом на трофей, но в финале разгромившая — 3:0 — соперника, выглядевшего претендентом очевиднее некуда. Правда, непонятно, как интерпретировать взбучку, которую «Челси» устроил ПСЖ в Ист-Рутерфорде,— то ли как намек на почти уже состоявшееся возвращение лондонским клубом надолго утраченной былой мощи, то ли как эффектный, но, строго говоря, шальной взлет, наподобие того, что он пережил четыре года назад, когда также неожиданно взял предыдущий ценный трофей — за выигрыш Лиги чемпионов.

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Фото: Seth Wenig / AP «Челси» выиграл клубный чемпионат мира вопреки всем предстартовым прогнозам, просто уничтожив в финале одного из главных фаворитов — ПСЖ

Фото: Seth Wenig / AP

Финал клубного чемпионата мира, трансформированного Международной федерацией футбола из компактного и не такого уж приметного соревнования в соревнование-монстр с гигантскими масштабами, амбициями и призовыми, оказался обильно, словно новогодняя елка, обвешан всякой мишурой. Шоу в специально растянутом перерыве, заставившее вынужденных его смотреть европейцев проводить аналогии между этим матчем и Super Bowl, главной встречей в американском футболе, в которой оно для многих, особенно за пределами США, куда интереснее непонятной игры. Селебрити на трибунах. Вечный Дональд Трамп — то с помпой въезжающий на стадион, то сидящий в ложе чуть ли не в обнимку, как старый приятель и соратник, с президентом FIFA Джанни Инфантино, то вдруг вместе с ним не просто лаконично поздравляющий победителей, а всю церемонию награждения их не покидающий, словно тоже каким-то образом причастен к успеху, хотя, кажется, некоторым футболистам «Челси» и немножко неловко от такого соседства и такого назойливого приобщения к чужому счастью. Но сделать-то все равно ничего нельзя.

За этой мишурой и пестротой даже как бы слегка спряталось то, что, по идее, должно было остаться на первом плане. В конце концов, сезон закрылся таким фортелем, каких за предыдущие месяцы не выкидывал.

В турнире, реальный статус которого, может, и не соответствует формальному, но все равно, как ни крути, высоченный, как и уровень конкуренции, взял верх клуб, во всех предстартовых раскладах державшийся на периферии внимания, в густой тени намного более явных фаворитов. Тот самый «Челси», что еще до того, как в 2022 году Романа Абрамовича вынудили продать его консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли, утратил былой лоск, а после продажи продолжал поставлять исключительно поводы для кривых и сочувственных ухмылок — неудачными трансферами, невыразительными результатами.

Котировки букмекерской конторы FONBET на победу в клубном чемпионате мира до старта турнира «Реал» 5,00 ПСЖ 6,00 «Манчестер Сити» 6,50 «Бавария» 8,00 «Интер» 12,00 «Челси» 15,00

И как выиграл. Так, что всю первую половину финального матча ПСЖ, который полтора месяца назад покорил Лигу чемпионов, не вызвав сомнений в правильности, справедливости взлета, который уже в американском play-off уверенно разобрался с «Баварией» и разнес в пух и прах «Реал», смотрелся на его фоне просто жалко, а всю вторую бился лбом о стену, пытаясь хоть что-то подправить. Так, что после этого матча те, кто его видел, обязаны были недоумевать, как это Коул Палмер, автор двух шикарных голов и шикарной голевой передачи Жуану Педру, не котируется как претендент на «Золотой мяч» — с его-то талантом, с его-то хладнокровием. Так, что никого не должны были удивить срывы игрока ПСЖ Жуана Невеша, заработавшего красную карточку за то, что схватил за пышную шевелюру Марка Кукурелью, и тренера парижан Луиса Энрике, который, когда матч завершился, ринулся в возникшую на поле заварушку и был, судя по всему, готов устроить с Жуаном Педру кровавый бой без правил, в котором и придушить оппонента не грех. Настолько жестокие, унизительные взбучки кого угодно заставят психовать.

Этот финал рождал в тех, кого не оглушили звуки музыки и не ослепили президентские улыбки, но очаровал сюжет игры, простительное желание проецировать его итог на будущее.

ESPN вообще смело предположил, что он означает: «Челси» снова созрел для охоты за чемпионским титулом в Англии, в сильнейшей футбольной лиге, которого у него не было аж с 2017 года. И аргументы — под рукой. Похоже, что тренер «Челси» Энцо Мареска за год нащупал верные схемы и верные способы управления ими. Разве плох придуманный им атакующий треугольник из Педру Нету, Жуана Педру и Коула Палмера? Разве плох против ПСЖ был коллективный и компактный прессинг? Похоже, что найденное для Палмера амплуа — правого вингера, все время маневрирующего и смещающегося,— наконец раскрыло в полной мере наотрез отказывавшийся цвести богатый потенциал. Похоже, что в кои-то веки лондонцы выцепили толковых новичков под проблемный участок — в центре нападения — в лице Жуана Педру и вышедшего во втором тайме Лиама Делапа.

Хотя, возможно, когда дым с конфетти улягутся, очарованные вспомнят и про кое-что другое. Про то, что «Челси», в отличие от сражавшегося с великанами ПСЖ, повезло с сеткой play-off: «Бенфика», «Палмейрас» и «Флуминенсе» — так себе набор.

Про то, что ключевым футболистам парижан в минувшем сезоне вместе с четырьмя трофеями досталась и нагрузка, считающаяся экстремальной — по семь десятков матчей. «Челси» тоже взял еврокубок, но Лига конференций — это не такая мясорубка, какой является Лига чемпионов. А вдруг все дело в обычной усталости, часто накрывающей в самый неподходящий момент, в финишных клетках? Ну или в обычном для футбола соблазне разглядеть в сюрпризе тренд?

Как футболисты миллиард делили Завершившийся в воскресенье клубный чемпионат мира позволил его участникам значительно укрепить свое финансовое положение. Общий призовой фонд соревнований составил $1 млрд. Это значительно меньше, чем €2,5 млрд ($2,92 млрд), которые разыгрывают участники Лиги чемпионов, но главный еврокубок длится несколько месяцев, и путь к финалу в нем длиннее и чаще всего сложнее, учитывая более конкурентный состав участников. Из означенного $1 млрд собственно на поощрение за спортивные результаты пошло $475 млн. Еще $525 млн Международная федерация футбола (FIFA) распределит между участниками в зависимости от их рейтинга, статуса, прежних достижений. И тут наблюдается серьезный разброс. Но не для всех, а только для 12 участников из Европы. Причитающиеся им выплаты за участие варьируются от $12,81 млн до $38,19 млн (официально о том, кто и сколько получит, пока не сообщалось). Для команд из других континентальных конфедераций такой вилки нет. Клубы из Южной Америки получат по $15,21 млн за сам факт участия, командам из CONCACAF (Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибского бассейна), Азии и Африки полагается по $9,55 млн, единственный представитель Океании получит $3,58 млн. Что касается собственно призовых, то каждая победа на групповой стадии стоила $2 млн (ничья — $1 млн). Выход в 1/8 финала увеличивал выплаты (в плюс к групповым) на $7,5 млн, в четвертьфинал — на $13,5 млн, в полуфинал — на $21 млн, в финал — на $30 млн, а победитель получит $40 млн. В результате, согласно подсчетам портала Swissramble, опиравшегося в том числе на континентальные клубные рейтинги, победитель турнира «Челси» получит внушительные $114,6 млн (из них около $27 млн просто за факт попадания на турнир). На втором месте финалист первенства ПСЖ — $106,9 млн (около $31 млн). Замыкает тройку «Реал» — $82,5 млн (около $35 млн). Отметим, что в топ-10 рейтинга только три неевропейские команды — бразильские «Флуминенсе» и «Палмейрас», а также саудовский «Аль-Хиляль». Бразильцев поездка в США сделала богаче на $60,8 млн и $39,8 млн соответственно, а «Аль-Хиляль», который и замыкает десятку, на $34 млн. Ну а меньше всех заработал новозеландский «Окленд Сити». Полулюбительский клуб был явно лишним на этом турнире, с ходу отметившись поражением 0:10 от «Баварии», но все же умудрился свести один матч групповой стадии вничью и увезет домой почти $4,6 млн. Огромные для «Окленда» деньги. Если отталкиваться от данных FIFA и Deloitte о доходах клубов за 2024 год, то получится, что «Окленд» заработал в США 678% относительно всех поступлений в кассу в прошлом году. Ряд специалистов даже высказывают опасения, что теперь в клубном футболе в Океании установится вечная гегемония «Окленда», поскольку с ним никто не сможет тягаться в богатстве. У других участников доля призовых, конечно, скромнее. У «Челси» — 16% от всех доходов в прошлом сезоне, у ПСЖ — 11%, у «Боруссии» — 9%, а у «Реала», как наиболее доходного клуба мира (в прошлом сезоне мадридцы заработали около $1,2 млрд), только 6,8%. Тем не менее недооценивать значимость поступлений от чемпионата мира для клубов нельзя. Так, согласно подсчетам BBC, «Боруссия», уже потратившая на покупку игроков около $78 млн (почти половина ушла на приобретение Джоуба Беллингема), «отбила» свои трансферные расходы нынешним летом на 66%. У «Интера» этот показатель составил 56%, у «Челси» — 39%, у «Манчестер Сити» — 35%.

Похожая история ведь приключилась в 2021 году. Тогда клуб, который зимой стремительно катился вниз в своем чемпионате, у которого ничего не клеилось, который смотрелся абсолютно безнадежным, посреди сезона взял нового тренера и с ним вдруг выиграл Лигу чемпионов, сорвав овации и пророчества насчет светлых перспектив. Клубом был «Челси», вернувшийся в близкое к кризисному состояние сразу после своего триумфа, а вскоре разочаровавшийся и во многих игроках-триумфаторах, и наставнике-волшебнике Томасе Тухеле.

Впрочем, внезапное восхождение четырехлетней давности с восхождением нынешним связано напрямую — без первого не было бы и второго. FIFA, отбирая участников американского чемпионата, предоставляла путевки тем, кто выигрывал Лигу чемпионов с 2021 по 2024 год, остальных добирая по рейтингу и достижениям. С рейтингом и достижениями у «Челси» дела обстояли скверно, а наиболее престижным еврокубком он запасся.

Алексей Доспехов