Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам 60 млн рублей

Жители Ставропольского края за неделю перевели мошенникам 60 млн руб., один из пострадавших потерял более 900 тыс. руб. на поддельных инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Пятигорска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний местный житель. Потерпевший рассказал, что его приятель поделился опытом заработка на торговой площадке и предложил поучаствовать, поскольку от большей вложенной суммы обещали хорошую прибыль.

Мужчина связался с предполагаемым менеджером, под руководством которого переводил на сторонние счета имеющиеся кредитные средства, а также оформил дополнительный займ. В итоге заявитель перечислил злоумышленникам более 900 тыс. руб.

Когда приятели попытались вывести прибыль, операция была заблокирована. Для снятия блокировки потребовалось перечислить еще 300 тыс. руб. В этот момент мужчина понял, что попался на уловки мошенников и обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников. Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья предупреждает, что все выгодные предложения мошенников служат средством обогащения их собственного кошелька, а аргументы якобы брокеров почти со стопроцентной гарантией приведут к тому, что все вложения уже никогда не вернутся.

Тат Гаспарян