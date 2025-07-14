В Тюмени уничтожен агент Украины, готовивший теракт против военнослужащего ВС РФ

В Тюменской области сотрудники ФСБ ликвидировали 38-летнего гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами, который планировал совершить теракт против военнослужащего ВС РФ, передает Центр общественных связей ФСБ. РУ ФСБ России по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту оборота взрывчатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с начала 2025 года агент Украины передавал куратору информацию о стратегических объектах в Уральском федеральном округе (УрФО) и следил за военными эшелонами на Транссибирской магистрали. Получив задание на убийство российского военнослужащего, он наблюдал за его маршрутами и искал место для закладки бомбы под машиной бойца. После выполнения задания агент планировал уехать на территорию Украины и участвовать в боевых действиях против ВС РФ.

Его задержали, когда он доставал взрывчатку из тайника. При задержании агент оказал активное вооруженное сопротивление, поэтому был убит ответным огнем. На месте происшествия сотрудники ФСБ нашли взрывное устройство и травматический пистолет, переделанный под боевой, и боеприпасы к нему. Дома у агента обнаружили две самодельные гранаты.

Пострадавших в результате происшествия среди сотрудников ФСБ и гражданских нет.

Ранее шестерых жителей России задержали по подозрению в поджогах железнодорожных объектов в Тюменской области, а также в Новгородской и Ленинградской. Возбуждены уголовные дела по статье о теракте.

Ирина Пичурина