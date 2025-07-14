SVT: призывной возраст для запасников в Швеции поднимут до 70 лет

Шведские власти рассматривают возможность повышения призывного возраста в стране для некоторых категорий военнослужащих запаса. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники телеканал SVT.

Рекомендация будет содержаться в представляемом 14 июля исследовании о путях по усилению личного состава шведских вооруженных сил.

В настоящее время законодательство Швеции позволяет призывать из запаса мужчин в возрасте до 47 лет. Эта мера сохранится для большинства запасников. Тем не менее, утверждают источники телеканала, для профессиональных офицеров, ушедших в запас, призывной возраст будет поднят до 70 лет.

Виктор Буй