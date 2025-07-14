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Помещение ОАО «Севкавдорстрой» выставили на аукцион за 80 млн рублей

Арбитражный суд Ставропольского края отменил обеспечительные меры, запрещавшие продажу нежилого помещения площадью 887,4 кв. м в Пятигорске, принадлежащего банкроту ОАО «Севкавдорстрой», после чего конкурсный управляющий объявил о возобновлении электронных торгов с начальной ценой 80,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект недвижимости занимает пять этажей — от цокольного до четвертого. Кадастровый номер помещения 26:33:150213:766. Имущество свободно от прав третьих лиц. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от стартовой стоимости — 16,1 млн рублей. Шаг торгов установлен в размере 5% от начальной цены.

Торги пройдут в электронной форме на площадке «Межрегиональная электронная торговая система». Подведение итогов запланировано на 26 августа 2025 года в 15:00.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Севкавдорстрой» зарегистрировано в 1992 году в Пятигорске Ставропольского края. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 29,8 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составил 8,5 млн руб.

Определением суда от 7 июля 2025 года отменены ограничения на продажу нежилого помещения площадью 887,4 кв. м, расположенного в Пятигорске на улице Университетской, 2а. Запрет действовал с августа 2024 года.

ОАО «Севкавдорстрой» признано банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 27 сентября 2017 года по заявлению АО «Газпромбанк». Требования установленных кредиторов в общей сумме более 430 млн. руб. на дату рассмотрения дела ОАО «Севкавдорстрой» не были погашены. Конкурсным управляющим назначена Наталия Орехова, член Ассоциации арбитражных управляющих «Современные банкротные решения».

Тат Гаспарян

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