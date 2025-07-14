Иран пока не получил предложений России по ядерной программе
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что на сегодняшний день от России или Китая власти не получили конкретных предложений по ядерной программе. При этом он подчеркнул, что контакт с Москвой и Пекином сохраняется, стороны неоднократно заявляли о готовности помочь в этом вопросе.
Эсмаил Багаи
Фото: @IRIMFA_SPOX
«Если говорить о том, что было представлено конкретное предложение или пакет мер, то нет, такого не было; но то, что Россия и Китай всегда были готовы помочь в решении этого вопроса, да, это, безусловно, так, и мы по-прежнему поддерживаем контакт с этими двумя странами»,— сказал Эсмаил Багаи на брифинге (цитата по IRNA).
Представитель иранского МИДа отметил, что Россия и Китая постоянно проводили консультации с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий, ограничивающему ядерную программу Исламской Республики. «Обе страны неоднократно заявляли о готовности играть активную и конструктивную роль в процессе решения вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Этот процесс продолжается»,— сказал Эсмаил Багаи.
11 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассказала Ирану, CША и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о своем предложении по ядерной программе. Идея заключается в том, чтобы российская сторона вывезла из Ирана часть обогащенного урана для переработки, а затем вернула его на ядерные объекты республики.