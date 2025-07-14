Хлебно-зрелищное мероприятие

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Алексей Доспехов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Клубный чемпионат мира, как выяснилось, подарил порцию вдохновения и смелости не только игрокам «Челси» и Дональду Трампу, внезапно обнаружившему десятилетиями глубоко спрятанного внутри него футбольного фаната, но и некоторым, как правило, сдержанным функционерам. Например, президенту Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который, подводя итоги первенства, сказал, что оно открыло «золотую эру» в его виде, и главе Международной ассоциации профессиональных футболистов Серджо Марки, чье свежее заявление разлетелось на цитаты.

Ничего удивительного. Публицистика FIFPro, наполовину состоящая из цифр и заумных экспертных оценок, обычно безумна скучна. А тут — настоящая поэзия, метафоры и аллегории. Про созданную FIFA вместо «мирового футбольного праздника» «фикцию». Про «отсутствие связи с реальностью». Про «возомнившего себя богом» руководителя структуры. Про императора Нерона, которого, по мнению автора, напоминает Инфантино. Тот же популизм из «хлеба и зрелищ», а за кулисами — «неравенство, нестабильность и отсутствие настоящей защиты протагонистов игры».

А все просто: обиделся человек. Это FIFPro давным-давно пытается воевать с FIFA против уплотнения футбольного календаря. Прошлой осенью профсоюз даже подал на федерацию жалобу в Еврокомиссию. И вдруг перед финалом первенства, которое, сожрав львиную долю летнего законного отпуска ведущих игроков в нечетные, без топовых турниров для сборных годы, разногласия обострило, Джанни Инфантино объявляет о том, что идет в деликатном вопросе на уступки: вот вам гарантия трехнедельных каникул, вот — 72-часового перерыва между соседними матчами. Но консенсус достигнут в диалоге с неназванными «профсоюзными организациями», а FIFPro подтверждает: ее согласовывать эти пункты и не звали, проигнорировали нагло, как «Челси» в финале — заслуги и класс ПСЖ.

Парижский тренер Луис Энрике ответил на наглость и унижение, придушив насолившего его клубу форварда. Серджо Марки поступил гораздо тоньше. Зато, кажется, все равно гарантировал продолжение занятного сериала о борьбе за права игроков.

На одной чаше весов — миллиардный призовой фонд FIFA за страдания на американской жаре вместо дубайских пляжей, а на другой — выводы привлеченных FIFPro экспертов, которые предупреждают, что выступления в том режиме, что Джанни Инфантино именует «золотой эрой»,— прямой путь к инвалидности, физической или психической.

Один из вариантов развития сюжета представить несложно. Почему бы Джанни Инфантино, реагируя на литературную эскападу профсоюзного визави, не достать из рукава козырь, который ему буквально только что заботливо подложил туда завершившийся сезон? Он ведь был не только про хлеб и зрелища, но и про скачущих козликами и бьющих бомбардирские рекорды в США и Саудовской Аравии 38-летнего Лионеля Месси с 40-летним Криштиану Роналду, без которых явно не обойдутся аргентинская и португальская сборные на чемпионате мира в будущем году. Он про 39-летнего Луку Модрича: его собирались провожать из «Реала» на пенсию, а он отправляется тянуть наверх «Милан». Да этих бодрых ветеранов пруд пруди. Когда еще такое было?!

И на американском первенстве до финала добрались клубы, которые в своих еврокубках, ПСЖ — в Лиге чемпионов, «Челси» — в Лиге конференций, прошли полную дистанцию от звонка до звонка. Ничего, сил и запала хватило и на новый турнир.

Но лучше, конечно, с предъявлением козыря не затягивать, потому что мало ли что может случиться. Осенью — церемония вручения «Золотого мяча», а в 2024 году его обладатель Родри, игравший без остановки и выигравший кучу всего ценного, выходил за призом на костылях. А у него-то была репутация железного человека, которого травмы и болячки не берут. Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Витинья, Коул Палмер и Энцо Фернандес такой обзавестись еще не успели.