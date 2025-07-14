В «Матче года» приняли участие два игрока «Локомотива»

Вратарь Даниил Исаев и нападающий Максим Шалунов из «Локомотива» сыграли в благотворительном «Матче года» с участием российских звезд, выступающих в Национальной и Континентальной хоккейных лигах (НХЛ и КХЛ). Матч проходил в Москве и завершился счетом 15:3 в пользу команды НХЛ, в состав которой входил Александр Овечкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный "Матч года 2025. Вратарь команды "Звезды КХЛ" Даниил Исаев во время матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Благотворительный "Матч года 2025. Вратарь команды "Звезды КХЛ" Даниил Исаев во время матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Крутые впечатления. Против таких мастеров играть. Это очень здорово, большой опыт. Все броски были сложные. Когда на меня поехал Овечкин, я подумал: хоть бы просто в меня попал, потому что там среагировать практически нереально. Разгромный счет? Может, неготовые вышли. Никто не хочет травму получить, всем еще сезон играть, и все не в своих оптимальных кондициях. Чисто дружеский матч»,— поделился Исаев эмоциями сразу после матча.

Счет не понравился и Максиму Шалунову, но в остальном, по его словам, «все отлично». Кроме того, на матче в качестве зрителя присутствовал уже бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Симашев, ставший также чемпионом в составе ярославского клуба.

По итогам матча было собрано 30 млн руб., которые пойдут на помощь нуждающимся детям.

Алла Чижова