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В «Матче года» приняли участие два игрока «Локомотива»

Вратарь Даниил Исаев и нападающий Максим Шалунов из «Локомотива» сыграли в благотворительном «Матче года» с участием российских звезд, выступающих в Национальной и Континентальной хоккейных лигах (НХЛ и КХЛ). Матч проходил в Москве и завершился счетом 15:3 в пользу команды НХЛ, в состав которой входил Александр Овечкин.

Благотворительный "Матч года 2025. Вратарь команды "Звезды КХЛ" Даниил Исаев во время матча

Благотворительный "Матч года 2025. Вратарь команды "Звезды КХЛ" Даниил Исаев во время матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благотворительный "Матч года 2025. Вратарь команды "Звезды КХЛ" Даниил Исаев во время матча

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Крутые впечатления. Против таких мастеров играть. Это очень здорово, большой опыт. Все броски были сложные. Когда на меня поехал Овечкин, я подумал: хоть бы просто в меня попал, потому что там среагировать практически нереально. Разгромный счет? Может, неготовые вышли. Никто не хочет травму получить, всем еще сезон играть, и все не в своих оптимальных кондициях. Чисто дружеский матч»,— поделился Исаев эмоциями сразу после матча.

Счет не понравился и Максиму Шалунову, но в остальном, по его словам, «все отлично». Кроме того, на матче в качестве зрителя присутствовал уже бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Симашев, ставший также чемпионом в составе ярославского клуба.

По итогам матча было собрано 30 млн руб., которые пойдут на помощь нуждающимся детям.

Алла Чижова

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