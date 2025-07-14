Wildberries восстановил сгоревший склад в Шушарах

Склад Wildberries в Шушарах в Санкт-Петербурге получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его восстановили спустя полтора года после пожара. Об этом сообщила глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал основателя Wildberries Татьяны Ким Фото: Telegram-канал основателя Wildberries Татьяны Ким

«Мы проделали огромную работу и создали современный складской комплекс с улучшенной инфраструктурой, отвечающей всем стандартам безопасности и технологического оснащения»,— написала она в Telegram-канале.

Госпожа Ким назвала склад стратегически важным логистическим объектом, так как Санкт-Петербург — один из лидеров по развитию малого и среднего бизнеса в России. Глава компании пообещала создать благоприятные условия для местных предпринимателей.

Пожар на складе в Шушарах произошел 13 января 2024 года. Его смогли потушить только через сутки. Пострадали два человека. По словам госпожи Ким, Wildberries оплатил продавцам 95% ущерба. Общая сумма выплат достигла почти 35 млрд руб.

Подробнее о пожаре — в материале «Ъ» «Склад повышенной сложности».