Полиция Краснодара проверяет сообщения об избиении беременной женщины

Краснодарские полицейские проверяют появившиеся в соцсетях сообщения об избиении беременной женщины. Информацию правоохранители получили днем накануне, 13 июля, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«13 июля сотрудники полиции получили информацию о возможных противоправных действиях в отношении женщины на улице Мачуги»,— говорится в сообщении ведомства.

В УМВД России по Краснодару проводят проверку по данному факту. Полицейские устанавливают и ищут подозреваемых лиц, их действиям дадут правовую оценку.

Вячеслав Рыжков