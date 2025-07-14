По факту утопления молодого человека в деревне Яр возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после утопления 17-летнего молодого человека в реке Чепцы вблизи деревни Яр в Ярском районе, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Удмуртии Фото: СУ СКР по Удмуртии

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего. Возбуждено дело по причинении смерти по неосторожности

Напомним, молодой человек утонул в Чепце 12 июля. Подросток находился на несанкционированном пляже в компании друзей. Его тело нашли водолазы региональной Поисково-спасательной службы на следующий день после инцидента, 13 июля, без видимых телесных повреждений.