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По факту утопления молодого человека в деревне Яр возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК) после утопления 17-летнего молодого человека в реке Чепцы вблизи деревни Яр в Ярском районе, сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Фото: СУ СКР по Удмуртии

Фото: СУ СКР по Удмуртии

Следователи осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего. Возбуждено дело по причинении смерти по неосторожности

Напомним, молодой человек утонул в Чепце 12 июля. Подросток находился на несанкционированном пляже в компании друзей. Его тело нашли водолазы региональной Поисково-спасательной службы на следующий день после инцидента, 13 июля, без видимых телесных повреждений.