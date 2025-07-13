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17-летний подросток утонул в акватории реки Чепцы в деревне Яр

17-летний молодой человек утонул в акватории реки Чепцы в деревне Яр, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Это произошло вчера, 12 июля. Подросток находился на несанкционированном пляже в компании друзей. По их словам, молодой человек зашел в воду и «исчез на их глазах». Тело утонувшего подняли водолазы региональной Поисково-спасательной службы на следующий день, 13 июля.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, 3 июля на пруду в деревне Малой Воложикье в Можгинском районе утонула 16-летняя девушка. Ее тело нашли спустя три дня, 6 июля, без видимых телесных повреждений. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК).