Акции «Южуралзолота» подорожали на 14% после возобновления торгов на Мосбирже

14 июля российские биржи возобновили торги акциями «Южуралзолота» (ЮГК). В начале основной сессии Московской биржи (MOEX: MOEX) котировки выросли на 14%, до 57 коп. К 11:00 котировки опустились до 54 коп.

С 4 июля Мосбиржа приостановила торги акциями компании в связи с предписанием ЦБ. По сообщению брокерских компаний, это было связано с обеспечительными мерами, принятыми в рамках иска Генпрокуратуры об изъятии акции ЮГК у ее президента Константина Струкова. Это привело к падению стоимости акций компании почти на треть, до 48 коп.

9 июля брокерские подразделения ВТБ, Альфа-банка и Сбербанка сообщили о полной остановке операций с акциями «Южуралзолота». Однако уже c 11 июля инвесторам блокировки были сняты, что формально позволяло проводить внебиржевые сделки с бумагами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».

Андрей Ковалев