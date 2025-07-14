В Ростовской области на 10% упали продажи кондиционеров из-за прохладного июня

Прохладная погода в июне 2025 года привела к снижению на 10% продаж кондиционеров в Ростовской области. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

При этом средняя стоимость кондиционеров на Дону в июне 2025 года составила 38,6 тыс. руб., что на 9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в июне в регионе на 11% снизились продажи вентиляторов. Но они подорожали на 10%. Медиальная цена вентилятора в июне 2025 года составила 3,1 тыс. руб.

Самыми популярными климатическими девайсами в регионе стали сплит-системы с опциями охлаждения и обогрева, настольные и напольные вентиляторы.

Наталья Белоштейн