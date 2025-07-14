МТС-банк привлек 4 млрд руб. на SPO

Объем привлеченных средств в рамках размещения допэмиссии МТС (MOEX: MTSS)-банков составил 4 млрд руб. Об этом заявила кредитная организация. Цена размещения была установлена в размере 1380,5 руб., то есть вблизи нижней границы первоначального установленного диапазона (1,3–1,6 тыс. руб.), как и ожидали участники рынка. При этом количество размещенных акций составило 2,9 млн шт., что вписывалось в заявленные «до 3,1 млн акций». В результате уставный капитал банка увеличится на 8,4%.

Чистая прибыль МТС-банка по МСФО по итогам первого квартала 2025 года упала на 75% в годовом выражении, до 1 млрд руб. Это было обусловлено сокращением чистого процентного дохода на фоне замедления кредитования и опережающего роста стоимости заимствования, значительным снижением чистого комиссионного дохода, а также существенным убытком от операций с финансовыми инструментами в результате укрепления рубля.

В МТС-банке рассчитывают увеличить «кредитный портфель с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 35%». Кроме того, в банке рассматривают и потенциальные сделки M&A.

При этом на Московской бирже акции торгуются значительно ниже цены размещения. В начале утренней сессии инвесторы даже сыграли на понижение — котировки опустились на 1,4%, до 1123,5 руб. Но после объявление об установлении цены размещения привело к резкому росту котировок — в течение десяти минут они взлетели почти на 5%, до 1177 руб. Однако продолжения не последовало. И на начало торгов основной биржевой сессии вернулись к отметке 1155 руб., то есть к тем значениям, на которых находились во время проведения SPO 11 июля.

Ольга Базутова