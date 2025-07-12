Размещение в пользу «якоря»

МТС-банк в экспресс-режиме собрал книгу акций, размещаемых в рамках SPO. При этом первоначальный диапазон был сокращен более чем в два раза, а диапазон цены размещения значительно превысил рыночную стоимость акций. Как считают участники рынка, размещение рассчитано на узкий круг инвесторов, при этом цена, скорее всего, будет установлена по нижней границе диапазона — 1,3 тыс. руб. Впрочем, привлеченные средства должны укрепить капитальную базу банка, в том числе для наращивания кредитного портфеля в условиях ожидаемого снижения ставок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

11 июля МТС-банк в ускоренном режиме провел сбор заявок на размещение акций в рамках допэмиссии. Заявки собирались в течение четырех часов, с 10:00 до 14:00, тогда как предыдущие SPO (ЮГК, «Софтлайна», Росдорбанка) в 2024–2025 годах шли несколько дней. В частности, книга заявок вторичного размещения акций «Озон Фарма» формировалась два дня (см. “Ъ” от 18 июня). При этом банк установил диапазон размещения в 1,3–1,6 тыс. руб., что существенно превышало текущую рыночную цену. Последнюю неделю котировки акций банка находились вблизи 1,2 тыс. руб., а в пятницу даже падали до 1,13 тыс. руб. Впрочем, это падение было вызвано не проводимым размещением, а «дивидендным гэпом», когда акции снижаются в цене на величину выплачиваемых дивидендов.

Такая ситуация, по мнению участников рынка, свидетельствовала о размещении в пользу ограниченного круга инвесторов. «Если рыночная цена падает, а вторичное размещение проводится с премией — это говорит о том, что сделка могла быть заранее согласована с крупным инвестором или узким кругом инвесторов»,— предполагает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также считает, что с учетом объявленного диапазона размещения в 1300–1600 руб. «вряд ли стоит ожидать какого-то большого спроса со стороны розничных инвесторов».

При этом банк скорректировал потенциальный объем размещения. Накануне, 10 июля, он объявил о планах размещения около 7 млн акций, однако в день подписки указал, что «в рамках предложения будет выпущено» до 3,1 млн акций.

Таким образом, потенциальный объем размещения мог составить до 5 млрд руб., тогда как в первоначальном варианте — до 11 млрд руб.

Банк собирается объявить цену размещения 14 июля. Однако участники рынка считают, что акции, скорее всего, будут размещаться по 1,3 тыс. руб., нижней границе ценового диапазона.

Участники рынка считают, что докапитализация банку необходима. Как указывает Игорь Додонов, финансовые показатели МТС-банка в этом году пока не самые благоприятные. В частности, чистая прибыль по МСФО по итогам первого квартала 2025 года упала на 75% год к году, до 1 млрд руб., что было обусловлено «сокращением чистого процентного дохода на фоне замедления кредитования и опережающего роста стоимости заимствования, значительным снижением чистого комиссионного дохода, а также существенным убытком от операций с финансовыми инструментами в результате укрепления рубля», отмечает эксперт. Как отмечает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров, учитывая, что капитал банка растет медленно, по 1% в квартал, «через SPO они смогут существенно его поднять и направить деньги в бизнес».

Вместе с тем господин Додонов отмечает, что «благодаря фокусу на качество заемщиков и усилиям по снижению кредитных рисков банк заметно сократил объемы начисленных резервов», кроме того, меры по повышению эффективности бизнеса «позволили банку ощутимо уменьшить операционные расходы».

Банк также объявил, что намерен направить полученные средства «на увеличение кредитного портфеля с высокой доходностью и целевой рентабельностью собственного капитала в 35%» в условиях снижающейся ключевой ставки. Вместе с тем в конце апреля совет директоров банка одобрил покупку ОФЗ на общую сумму до 156 млрд руб. (26% активов), отметив, что «данная инвестиция обладает уникальными характеристиками… и формирует для банка финансовый результат».

Андрей Ковалёв