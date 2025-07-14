Теннисистка Андреева впервые в карьере стала пятой ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева вошла в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации. Обновленный рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

По итогам завершившегося Wimbledon 18-летняя Андреева поднялась на две строчки в рейтинге. На лондонском мейджоре она дошла до четвертьфинала, где со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) уступила Белинде Бенчич из Швейцарии. Россиянка стала самой молодой теннисисткой с 2004 года, вошедшей в топ-5 мирового рейтинга. Тогда подобного достижения добилась ее соотечественница Мария Шарапова, которой на тот момент было 17 лет. Сейчас на счету Андреевой 5 163 очка. Ранее ее наивысшей позицией в рейтинге WTA было шестое место.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко (12 420). Американка Коко Гауфф сохранила второе место (7 669). Победительница Wimbledon полька Ига Швёнтек поднялась с четвертой позиции на третью (6 813). Финалистка турнира Аманда Анисимова из США заняла наивысшую в карьере седьмую строчку мирового рейтинга (4 470).

В топ-50 рейтинга WTA из россиянок также вошли Диана Шнайдер (15-е место; 2 716), Екатерина Александрова (16-е; 2 666), Людмила Самсонова (17-е; 2 576), Анастасия Павлюченкова (30-е; 1509), Вероника Кудерметова (38-е; 1 308), Анастасия Потапова (42-е; 1 251) и Анна Калинская (47-е; 1 172).

Таисия Орлова