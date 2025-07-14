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Теннисистка Андреева впервые в карьере стала пятой ракеткой мира

Россиянка Мирра Андреева вошла в топ-5 рейтинга Женской теннисной ассоциации. Обновленный рейтинг представлен на официальном сайте организации.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Мирра Андреева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

По итогам завершившегося Wimbledon 18-летняя Андреева поднялась на две строчки в рейтинге. На лондонском мейджоре она дошла до четвертьфинала, где со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) уступила Белинде Бенчич из Швейцарии. Россиянка стала самой молодой теннисисткой с 2004 года, вошедшей в топ-5 мирового рейтинга. Тогда подобного достижения добилась ее соотечественница Мария Шарапова, которой на тот момент было 17 лет. Сейчас на счету Андреевой 5 163 очка. Ранее ее наивысшей позицией в рейтинге WTA было шестое место.

Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко (12 420). Американка Коко Гауфф сохранила второе место (7 669). Победительница Wimbledon полька Ига Швёнтек поднялась с четвертой позиции на третью (6 813). Финалистка турнира Аманда Анисимова из США заняла наивысшую в карьере седьмую строчку мирового рейтинга (4 470).

В топ-50 рейтинга WTA из россиянок также вошли Диана Шнайдер (15-е место; 2 716), Екатерина Александрова (16-е; 2 666), Людмила Самсонова (17-е; 2 576), Анастасия Павлюченкова (30-е; 1509), Вероника Кудерметова (38-е; 1 308), Анастасия Потапова (42-е; 1 251) и Анна Калинская (47-е; 1 172).

Таисия Орлова

Фотогалерея

Ракетка Мирра

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

Мирра Андреева в отеле Нью-Йорка в 2023 году, дебютировав на Открытом чемпионате США

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

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