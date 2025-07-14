Камчатский бизнесмен подозревается в сокрытии свыше 13 млн рублей налогов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Камчатскому краю выявили сокрытие местной компанией более 13 млн руб. Деньги предназначались для погашения налоговой задолженности (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), сообщили «Ъ» в пресс-службе ведомства. По данным полиции, в 2023–2024 годах 52-летний директор компании разработал схему уклонения от налоговых взысканий.

Чтобы избежать поступления денег на контролируемые налоговиками расчетные счета компании, он заключил договор купли-продажи морского судна стоимостью более 18 млн руб. с фирмой, где также являлся гендиректором. Таким образом, он представлял обе стороны сделки. Предприниматель перевел означенную сумму со счетов второй компании на счета контрагентов первой в качестве оплаты за поставленные товары, работы и услуги, рассказали в УМВД.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский