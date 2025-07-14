Глава СКР требует доклад о нападении работника шиномонтажа на девушку в Краснодаре

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту конфликта между владельцем шиномонтажной мастерской и сотрудниками соседнего вейпшопа в Краснодаре. Информация об этом появилась в Telegram-канале Информационного центра СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент, произошедший на улице Тепличной, получил огласку в соцсетях, после чего привлек внимание правоохранительных органов. Согласно сообщениям, конфликт между предпринимателями продолжался несколько недель. По утверждению очевидцев, ситуация вылилась в открытую драку: мужчина ворвался в торговую точку, ударил продавца, после чего устроил потасовку на улице. В результате пострадала сотрудница магазина — по словам авторов публикации, она частично потеряла слух.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю инициировало проверку по признакам хулиганства. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах происшествия.

Вячеслав Рыжков