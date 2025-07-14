Три кандидата в депутаты челябинского заксобрания не сдали подписи избирателей

В Челябинской области только три из шести кандидатов в депутаты законодательного собрания региона, которым для регистрации надо предоставить подписи избирателей, сдали подписные листы. Среди них два самовыдвиженца и один представитель партии «Яблоко», сообщает пресс-служба избирательной комиссии Челябинской области.

Подписи в свою поддержку собрали и представили в окружные комиссии вместе с пакетом документов подписные листы кандидаты по одномандатным округам №№5,9 и 21. Это самовыдвиженцы Владимир Гертье, который работает главным инженером ООО «Строительно-монтажное управление “Бурино”» в Кунашакском районе, и Елена Юртаева— директор Центра народного творчества села Травники в Чебаркульском районе. Кроме того, подписные листы предоставила кандидат от «Яблока», миасская активистка Валентина Комкова. Часть подписей кандидаты собрали на портале госуслуг.

Не предоставили подписные листы еще три кандидата от партии «Яблоко», выдвинутые по одномандатным округам №№12,16,18. Это челябинский эколог Андрей Талевлин, председатель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков и врач челябинской горбольницы №1 Наталья Таврина.

На проверку предоставленных кандидатами подписей у избиркомов есть 10 дней. По данным сайта областного избиркома на 14 июля, Елена Юртаева уже получила статус зарегистрированного кандидата.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», всего по одномандатным округам на выборы депутатов законодательного собрания региона было выдвинуто 167 кандидатов, еще 274 — партийными списками по единому округу. Большинству из них не требуется собирать подписи избирателей в свою поддержку как представителям партий, представленных в Госдуме и действующем созыве законодательного собрания региона.