Без резких выдвижений

Завершился этап выдвижения кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области. По одномандатным округам заявились три самовыдвиженца и 165 человек от семи партий, пять из которых парламентские. По единому округу списки, в которые включены 274 кандидата, подали шесть партий. Эксперты прогнозируют сокращение партийного представительства в региональном парламенте и увеличение числа мандатов у «Единой России».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидатам от «Яблока» и самовыдвиженцам нужно собрать по 2,5 тыс. подписей в свою поддержку

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Кандидатам от «Яблока» и самовыдвиженцам нужно собрать по 2,5 тыс. подписей в свою поддержку

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В Челябинской области 1 июля завершился прием документов для выдвижения кандидатов в депутаты законодательного собрания региона. На участие в выборах заявились представители семи политический партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров и «Яблоко». Шесть из них выдвинули кандидатов и по единому избирательному округу списком, и по одномандатным округам. Об этом сообщает избирательная комиссия Челябинской области.

На 30 мест по одномандатным округам претендуют 168 человек. Кандидатов по каждому округу выставили четыре партии — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». У «Справедливой России» 28 претендентов, у Партии пенсионеров — 13, у «Яблока» — четыре. Также заявились три самовыдвиженца, один из которых уже утратил статус кандидата.

По единому округу шесть партий списками выдвинули 273 человека. Больше всех кандидатов у «Справедливой России» — 66. Список возглавляют председатель регионального отделения, депутат Госдумы Валерий Гартунг, депутат законодательного собрания области Василий Швецов и депутат городской думы Челябинска Ксения Морозова.

«Единая Россия» по единому округу выдвинула 46 кандидатов. В первой тройке губернатор Челябинской области, председатель регионального отделения партии Алексей Текслер, а таже также два участника специальной военной операции: мастер участка ОАО «ММК-Метиз» Андрей Орехов и депутат Госдумы Олег Голиков.

В списке ЛДПР 45 кандидатов, которых возглавляют председатель партии Леонид Слуцкий, руководитель реготделения и депутат заксобрания области Виталий Пашин и еще один депутата Алексей Беседин.

КПРФ списком выдвинула 43 человека во главе с первым секретарем областного отделения партии, депутатом заксобрания Игорем Егоровым, региональным депутатом Константином Куркиным и членом гордумы Челябинска Данилой Андреевских.

Пятая парламентская партия — «Новые люди» включила в список 43 человека. В первой тройке — председатель реготделения, экс-депутат Госдумы Максим Гулин, бизнесмен Евгений Горшков и педагог Полина Крепак.

В списке Партии пенсионеров 32 кандидата. Его возглавляют действующие депутаты заксобрания Степан Фирстов и Владимир Владимирский, а также заведующий неврологическим отделением ОКБ №3 Дмитрий Попов.

Со 2 июля избирком региона принимает от партий и кандидатов документы на регистрацию, которая продлится до 18 часов 11 июля. Кандидаты от партии «Яблоко» и самовыдвиженцы должны представить подписи избирателей в свою поддержку. Им необходимо собрать около 2,5 тыс. подписей каждому. Парламентским и партиям, представленным в действующем созыве законодательного собрания, этого не требуется.

В 2020 году в выборах в Законодательное собрание Челябинской области участвовали 13 партий и 18 самовыдвиженцев. Избирком зарегистрировал кандидатов от девяти партий, а также трех самовыдвиженцев. В том числе в регистрации отказали партии «Яблоко». По итогам выборов мандаты депутатов регионального парламента получили представители шести партий: 43 — «Единая Россия», семь — «Справедливая Россия», четыре — КПРФ, три —ЛДПР, два — Партия пенсионеров, один — «Зеленая альтернатива».

Участники политического процесса ожидают, что избирательная кампания будет спокойной. «Обстановка накладывает ограничения на ведение политической деятельности. Я думаю, все понимают, что когда мы ведем борьбу с внешним врагом, как никогда нужна консолидация внутри страны. Поэтому особенность этой кампании будет в том, что мы точно будем ограничены в риторике и в выборе тем, которые будем поднимать»,— сказал глава регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг на конференции по выдвижению кандидатов.

Челябинский социолог и политолог Сергей Зырянов считает, что главный вопрос предстоящих выборов — смогут ли политические партии сохранить такое же большое представительство.

«Мы видим устойчивую тенденцию, как в Российской Федерации в целом, так и в Челябинской области, к снижению количества партий, участвующих в выборах. Сокращается и само их число. Сейчас, по данным Минюста, зарегистрировано, а значит и участвовать в выборах имеют право 23 партии. Наиболее вероятный сценарий в том, что в региональном парламенте будут представлены четыре партии, в лучшем случае пять»,— считает эксперт.

По его прогнозу, скорее всего, «Единая Россия» получит больше мандатов, чем на прошлых выборах: до 80%. Шансы на регистрацию партии «Яблоко» Сергей Зырянов оценил как «50 на 50».

«Понятно, что к ним будет очень пристальное внимание со стороны избирательной комиссии, и если они не сумеют обеспечить чистые документы, то, конечно, будут отклонены от участия в выборах. Все зависит от них, не будет ошибок в документах, никто их специально закрывать не будет»,— считает эксперт.

Заведующий кафедрой политических наук и международных отношений историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Василий Зорин сомневается, что кандидаты «Яблока» пройдут этап регистрации. «В том, что “Яблоко” сможет собрать подписи, есть, на мой взгляд, обоснованные сомнения, связанные, с одной стороны, с тем, что у партии в регионе низкий рейтинг. С другой стороны, организационная структура у них достаточно слабая и присутствует только в областном центре. Мой прогноз — в выборах будут участвовать шесть партий. Полагаю, что Партия пенсионеров пятипроцентный барьер не преодолеет и, соответственно, к распределению мандатов по единому округу допущена не будет»,— считает эксперт.

Василий Зорин отметил, что, по данным социологических опросов, рейтинг Партии пенсионеров — в пределах статистической погрешности. При этом «Новые люди», которые ведут, по мнению эксперта, достаточно активную кампанию, приближается к 5%.

Политолог считает, что партия власти увеличит свое присутствие в законодательном собрании и получит «примерно» 20 мандатов по единому округу и 28 по одномандатным округам. По словам Василия Зорина, «Единой России» важен «имиджево-психологический фактор» в преодолении результата 2020 года, когда по спискам партия получила 34% мандатов.

Юлия Гарипова