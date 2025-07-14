Подростка госпитализировали после ДТП в Грачевском округе

В Грачевском округе накануне днем 16-летняя пассажир пострадала в ДТП в селе Старомарьевка. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2114 не уступил автомобилю ВАЗ-2115, который двигался по главной дороге. Отмечается, что подросток была пристегнута ремнем безопасности.

За рулем ВАЗ-2114 находился 22-летний житель Грачевского округа со стажем вождения в два года. За это время он дважды привлекался к административной ответственности.

Константин Соловьев