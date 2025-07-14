В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение до 16 июля

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объявила штормовое предупреждение для Ставропольского края. Неблагоприятные погодные условия продлятся с 14 по 16 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с 13 до 15 часов и до конца суток 14 июля в регионе местами ожидаются интенсивные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром скоростью 20-25 метров в секунду. Аналогичные условия сохранятся в течение 15 и 16 июля.

Ведомство предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества дорожно-транспортных происшествий. Также существует риск повреждения кровли, остекления зданий, слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов и деревьев.

РСЧС призывает жителей региона соблюдать осторожность и напоминает о номере вызова экстренных оперативных служб — 112.

В большинстве районов Ставропольского края действует чрезвычайная пожароопасность максимального класса с полным запретом на разведение открытого огня. Пожароопасность пятого класса сохранится местами до конца 14 июля, а затем продлится в течение всех суток 15 июля. Власти запретили разведение открытого огня на всей территории региона.

Экстренные службы призывают жителей соблюдать повышенную осторожность. В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112.

Тат Гаспарян