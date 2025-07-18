В далекий путь товарищи улетают

Старт перелета из Москвы в Монголию и Китай, организованный обществом «Добролет» при поддержке общества друзей воздушного флота, назначен на 10 июня. В полете примут участие советские летчики на шести самолетах, принятых в советской гражданской авиации.

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Самолеты снабжены специальными ракетами для сигнализации как в воздухе, так и с земли в случае вынужденной посадки.

Цели и задачи перелета — обследование воздушного пути на Дальний Восток, укрепление связи Советского Союза с братскими народами Монголии и Китая.

Маршрут перелета охватывает дистанцию около 7000 километров. Перелет должен пройти через Нижний Новгород, Казань, Сарапул, Красноуфимск, Петропавловск, Омск, Каинск, Новониколаевск, Марьинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Зима, Иркутск, Верхнеудинск. От Верхнеудинска через монгольскую границу перелет проходит на столицу Монголии Ургу и далее на Китай, через пустыню Гоби. Перелет через Гайну, пустыню Гоби, а также другие участки, как озеро Байкал и Забайкальский хребет, представляет исключительные трудности.

По всему маршруту организованы базы для снабжения самолетов горючими и смазочными материалами. В пунктах остановки участники экспедиции будут участвовать в организуемых Авиохимом митингах и торжественных собраниях, посвященных перелету.

Авиохим устраивает на улицах Москвы щиты-карты, где каждый день будет отмечаться ход перелета на основании получаемых телеграмм.

Руководителем экспедиции является тов. Шмидт. Самолетами управляют летчики Волковойнов, Громов, Екатов, Найденов, Поляков и Томашевский.

О перелете Москва—Монголия—Китай писали в 1925 году все центральные советские газеты.

Материал подготовил Алексей Алексеев