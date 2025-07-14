Гурманские будни

Винодельня в центре Москвы

Проект Urban Winery от новосибирской Friends Orchestra по-настоящему уникален. Во-первых, он занимает тщательно отреставрированный особняк XVIII века вблизи Елоховского собора, хорошо известный историкам как усадьба Савиных-Закревских. В интерьере студия Paum Family сохранила исторические детали: лепнину, дубовые окна и паркет воссоздали по архивным данным. В ресторане 16 каминов с изразцами и металлическими створками, найденными по всей России и тоже отреставрированными. Мебель — винтажная: французские плетеные кресла и английские кожаные стулья, среди посуды — ножи и винтажные соусники из Шеффилда и пр. Интерьер сочетает классику и современность.

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Во-вторых, создатели называют Urban Winery первой городской винодельней, так как здесь, в подвале, руками разных виноделов будет производиться вино. Наряду с винодельней с бочками, откуда непосредственно будет разливаться вино, также откроются винный бар и винный магазин — в основном с российскими редкими винами. Разные уровни особняка будут открываться постепенно: пока открыт ресторан на первом этаже с тремя залами и баром и комната для прослушивания музыки с виниловых пластинок. Меню бренд-шефа Арины Журавлевой (Champ, Cape) и шеф-повара Арсения Ласкариса обыгрывает рустикальность и меняется в зависимости от сезонности. Идея — сделать ресторан при винодельне с честными, почти домашними блюдами, где фермерские продукты и овощи — комфорт-фуд на каждый день, но местами с неожиданными сочетаниями ингредиентов. На старт подадут тарелку со свежими фермерскими овощами и хумусом: редис, листья салата, брокколини, морковь и прочие — не только свежо, но и услада для глаз. Холодный суп гаспачо готовят из желтых томатов с кусочками персика и креветками. Тартар из костреца подают на подушке из сметанного соуса с острым шрирачи. Паштет из кролика, предварительно вымоченного в молоке, подают с вареньем из сливы и хересом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тарелка свежих овощей, хумус Гаспаччо из желтых томатов и персиков, сальса из креветок Дачный салат Дорадо, аква-пацца с солеными томатами и жженным лимонами Желтая курица в рислинге Запеченный костный мозг, шоколадный ганаш Кабачковая икра, зерновые чипсы Канеле Карпаччо из гребешка, клубника Луковый суп, тульский грюйер Обожженная говядина, жу из грибов, крем из овечьего сыра Оливки, маринованный виноград Перепелка, цитрусовый жу Равиоли с бычьими хвостами С'уточные щи Салат с цитрусами, черешней и маринованным фенхелем Тарт татен из капусты Тартар из говядины, читов Хлеб, кукурузное масло Шукрут, мергез, крем из жареного картофеля Наполеон Следующая фотография 1 / 21 Тарелка свежих овощей, хумус Гаспаччо из желтых томатов и персиков, сальса из креветок Дачный салат Дорадо, аква-пацца с солеными томатами и жженным лимонами Желтая курица в рислинге Запеченный костный мозг, шоколадный ганаш Кабачковая икра, зерновые чипсы Канеле Карпаччо из гребешка, клубника Луковый суп, тульский грюйер Обожженная говядина, жу из грибов, крем из овечьего сыра Оливки, маринованный виноград Перепелка, цитрусовый жу Равиоли с бычьими хвостами С'уточные щи Салат с цитрусами, черешней и маринованным фенхелем Тарт татен из капусты Тартар из говядины, читов Хлеб, кукурузное масло Шукрут, мергез, крем из жареного картофеля Наполеон

На горячее — равиоли из тонкого теста с начинкой из томленых бычьих хвостов в соусе на основе сливок и демигласа, камбала на углях с гренобльским соусом, желтая курица в рислинге — аналог французского блюда кок-о-вен (петух в красном вине), традиционное эльзасское блюдо шукрут с копченой бараньей колбаской мегрез, капустой и кремом из жареного картофеля. На десерт — торт «Наполеон», которым здесь очень гордятся. Особое внимание — винной карте, которая идеально подходит к местному меню. В ней — петнаты (натуральные игристые) и тихие вина российского производства. Ольга Самсонова собрала такую винную карту, что можно получить полное представление о современном российском виноделии.

Спартаковская улица, дом 3, строение 1 Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Итальянский бранч

Итальянская кухня остается одной из самых популярных в России — об этом свидетельствует множество итальянских шефов, работающих в стране. В первую очередь это связано с их умением выбирать и работать с продуктами. Благодаря им мы ушли от избитой рукколы с креветками и пришли к новой итальянской кухне, которая все же прочно основана на классике. Кроме того, мы узнали, что итальянская кухня делится по регионам, сезонности и разной продуктовой корзине. Это разные грани Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летняя веранда ресторана Lui

Летняя веранда ресторана Lui



20 июля гостей ресторана Lui ждет захватывающий вид с веранды и бранч от итальянских шефов Клаудио Пировано (Lui) и Мирко Дзаго (Onest). Оба шефа — яркие представители новой итальянской кухни. Каждый шеф продемонстрирует мастерство на основе целиковой туши тунца. Будут и классические итальянские закуски, и сырые блюда, например карпаччо из тунца с цитрусовой заправкой, паста вроде орекьетте с овощами и тунцом, а также кускус с тартаром из тунца и соусом гаспачо. В ресторане организуют интерактивную зону, где можно будет следить за приготовлением блюд и задавать вопросы мастерам. За музыкальное сопровождение отвечает диджей Виталий Козак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шефы Клаудио Пировано (Lui) и Мирко Дзаго (Onest)

Шефы Клаудио Пировано (Lui) и Мирко Дзаго (Onest)



Стоимость билета — 10 тыс. руб. Берсеневская набережная, дом 16, строение 9 С 12:00 до 17:00

Ольга Карпова