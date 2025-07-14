Гурманские будни
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Винодельня в центре Москвы
Проект Urban Winery от новосибирской Friends Orchestra по-настоящему уникален. Во-первых, он занимает тщательно отреставрированный особняк XVIII века вблизи Елоховского собора, хорошо известный историкам как усадьба Савиных-Закревских. В интерьере студия Paum Family сохранила исторические детали: лепнину, дубовые окна и паркет воссоздали по архивным данным. В ресторане 16 каминов с изразцами и металлическими створками, найденными по всей России и тоже отреставрированными. Мебель — винтажная: французские плетеные кресла и английские кожаные стулья, среди посуды — ножи и винтажные соусники из Шеффилда и пр. Интерьер сочетает классику и современность.
Во-вторых, создатели называют Urban Winery первой городской винодельней, так как здесь, в подвале, руками разных виноделов будет производиться вино. Наряду с винодельней с бочками, откуда непосредственно будет разливаться вино, также откроются винный бар и винный магазин — в основном с российскими редкими винами. Разные уровни особняка будут открываться постепенно: пока открыт ресторан на первом этаже с тремя залами и баром и комната для прослушивания музыки с виниловых пластинок. Меню бренд-шефа Арины Журавлевой (Champ, Cape) и шеф-повара Арсения Ласкариса обыгрывает рустикальность и меняется в зависимости от сезонности. Идея — сделать ресторан при винодельне с честными, почти домашними блюдами, где фермерские продукты и овощи — комфорт-фуд на каждый день, но местами с неожиданными сочетаниями ингредиентов. На старт подадут тарелку со свежими фермерскими овощами и хумусом: редис, листья салата, брокколини, морковь и прочие — не только свежо, но и услада для глаз. Холодный суп гаспачо готовят из желтых томатов с кусочками персика и креветками. Тартар из костреца подают на подушке из сметанного соуса с острым шрирачи. Паштет из кролика, предварительно вымоченного в молоке, подают с вареньем из сливы и хересом.
На горячее — равиоли из тонкого теста с начинкой из томленых бычьих хвостов в соусе на основе сливок и демигласа, камбала на углях с гренобльским соусом, желтая курица в рислинге — аналог французского блюда кок-о-вен (петух в красном вине), традиционное эльзасское блюдо шукрут с копченой бараньей колбаской мегрез, капустой и кремом из жареного картофеля. На десерт — торт «Наполеон», которым здесь очень гордятся. Особое внимание — винной карте, которая идеально подходит к местному меню. В ней — петнаты (натуральные игристые) и тихие вина российского производства. Ольга Самсонова собрала такую винную карту, что можно получить полное представление о современном российском виноделии.
Спартаковская улица, дом 3, строение 1
Ежедневно, с 12:00 до 0:00
Итальянский бранч
Итальянская кухня остается одной из самых популярных в России — об этом свидетельствует множество итальянских шефов, работающих в стране. В первую очередь это связано с их умением выбирать и работать с продуктами. Благодаря им мы ушли от избитой рукколы с креветками и пришли к новой итальянской кухне, которая все же прочно основана на классике. Кроме того, мы узнали, что итальянская кухня делится по регионам, сезонности и разной продуктовой корзине. Это разные грани Италии.
Летняя веранда ресторана Lui
20 июля гостей ресторана Lui ждет захватывающий вид с веранды и бранч от итальянских шефов Клаудио Пировано (Lui) и Мирко Дзаго (Onest). Оба шефа — яркие представители новой итальянской кухни. Каждый шеф продемонстрирует мастерство на основе целиковой туши тунца. Будут и классические итальянские закуски, и сырые блюда, например карпаччо из тунца с цитрусовой заправкой, паста вроде орекьетте с овощами и тунцом, а также кускус с тартаром из тунца и соусом гаспачо. В ресторане организуют интерактивную зону, где можно будет следить за приготовлением блюд и задавать вопросы мастерам. За музыкальное сопровождение отвечает диджей Виталий Козак.
Шефы Клаудио Пировано (Lui) и Мирко Дзаго (Onest)
Стоимость билета — 10 тыс. руб.
Берсеневская набережная, дом 16, строение 9
С 12:00 до 17:00