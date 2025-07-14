На фоне открытия аэропорта интерес туристов к Геленджику вырос вдвое

Интерес к отдыху в Геленджике заметно усилился на фоне сообщений о скором возобновлении работы местного аэропорта. По оценкам представителей туристической отрасли, спрос на авиаперелеты в город-курорт вырос в 40 раз, в два раза — количество поисковых запросов на размещение. По данным сервиса «Островок», объем бронирований в Геленджике вырос на 14%, а по числу обращений пользователей он уступает лишь Сочи и Сириусу, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первый рейс в аэропорт Геленджика запланирован на 18 июля — его выполнит «Аэрофлот». В дальнейшем перевозчик увеличит частоту полетов. К августу планируется запуск второго ежедневного рейса, кроме того, S7 Airlines намерена начать полеты из Москвы и Новосибирска 7 и 8 августа соответственно. В Ассоциации туроператоров России ожидают расширения маршрутной сети.

По словам гендиректора аэропорта Ивана Таранченко, за время приостановки полетов в аэропорту проводилась техническая подготовка, обучение персонала и тестовые рейсы. К приему пассажиров, подчеркнул он, авиаузел готов. Завершен и новый терминал, строительство которого велось в период простоя. По оценке экспертов, по уровню оснащения он не имеет аналогов среди российских региональных аэропортов.

Билеты на первые рейсы были раскуплены в течение нескольких часов. Несмотря на стартовую стоимость от 21 тыс. руб. в одну сторону, поток туристов продолжает расти. По информации OneTwoTrip и «Яндекс Путешествий», Геленджик вошел в десятку самых популярных направлений на лето 2025 года.

Вячеслав Рыжков