Сибирский рок-фестиваль перенесли на год
Организаторы отменили рок-фестиваль «Ветер Сибири». Он должен был пройти в Новосибирске с 1 по 3 августа.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
«К нашему огромному сожалению, “Ветер Сибири” не сможет пройти в указанные ранее дни, и мы вынуждены перенести фестиваль на август 2026»,— говорится в сообщении на сайте фестиваля. Причина переноса не указывается.
«Ветер Сибири» планировалось провести на аэродроме ОбьГЭС. В его анонсе указывалось, что на площадке выступят более 20 групп из России и Казахстана, «от молодых местных исполнителей групп, до грандов и легенд отечественной рок-сцены».
Рок-фестиваль «Ветер Сибири» впервые прошел в Новосибирске в 2023 году. Тогда площадкой для него был выбран аэродром Мочище. Одной из традиций «Ветра Сибири» является официальная регистрация браков на фестивале. По данным его организаторов, в 2024 году этой возможностью воспользовались 10 пар.