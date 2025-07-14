Сочи возглавил топ направлений для отдыха с питомцами

В июле Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с питомцами занял Санкт-Петербург, который собрал 7% бронирований. В культурной столице России путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,5 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Ялта. Курорт Крыма собрал 4% бронирований. В Ялте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Также в рейтинг популярных направлений для отдыха с питомцами вошли и другие города Краснодарского края. Ейск занял пятое место. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 4,5 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Геленджик. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,4 тыс. руб.

Мария Удовик