Глава СКР затребовал доклад по факту избиения в Уфе детей с особенностями

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления по Башкирии Марату Галиханову доложить о расследовании уголовного дела по факту избиения детей в Уфе.

В соцмедиа сообщалось, что подростки избили несовершеннолетних брата и сестру 11 и восьми лет с аутизмом на детской площадке в Уфе.

Как писал «Ъ-Уфа», следственное управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Наталья Балыкова