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В Уфе после нападения на детей с аутизмом возбуждено дело о хулиганстве

Управление СКР по Башкирии возбуждило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после сообщения о нападении на двух детей с особенностями развития. Решение принято после проверки размещенной в социальной сети информации, сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В социальных медиа выявлена информация о нападении группы подростков на мальчика и девочку 11 и 8 лет с аутизмом на детской площадке в Уфе. Сообщается, что что дети подверглись избиению и получили телесные повреждения»,— говорится в пресс-релизе.

Личности нападавших пока не установлены.

Наталья Балыкова