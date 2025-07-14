Кратковременные дожди и грозы помогут спастись петербуржцам от жары 14 июля

Санкт-Петербург 14 июля останется в полосе влияния малоподвижного атмосферного фронта, вытянувшегося вдоль южных берегов Финского залива. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

По словам синоптика, в такой ситуации в регионе пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Воздух прогреется до 27-29 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление чуть упадет и составит 760 мм. рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 13 июля в Петербурге зафиксировали новый температурный максимум в 2025 году. Столбики термометров в городе показали 31,2 градуса. Всего не хватило 0,2 градуса, чтобы побить рекорд лета 1941 года.

Андрей Маркелов