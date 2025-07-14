Посол РФ в Дании: США смогут размещать у границ России военную инфраструктуру

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что новое оборонное соглашение Копенгагена с Вашингтоном позволит США размещать военную инфраструктуру вблизи российских границ без датского контроля над ввозимым вооружением. Его слова передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ Посол России в Дании Владимир Барбин

Фото: Ъ

Парламент Дании одобрил соглашение в июне 2025 года. Документ разрешает США создавать военные базы на датской территории и предоставляет доступ к трем объектам ВС Дании.

«Это означает, что США вблизи границы России смогут размещать свою военную инфраструктуру, генерировать с датской территории угрозы для нашей национальной безопасности,— сказал господин Барбин. — Как на практике будет реализовываться это соглашение, покажет будущее».

Дипломат подчеркнул, что Дания лишена возможности контролировать типы американских вооружений, размещаемых на ее земле. «В этой связи под вопросом способность Дании обеспечить неразмещение ядерного оружия на своей территории в мирное время»,— добавил посол.

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