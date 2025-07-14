Вице-спикер горсовета Новосибирска планирует перейти в областной парламент

Заместитель председателя горсовета Новосибирска Антон Тыртышный примет участие в выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Он выдвинут в одномандатном округе №21, следует из данных ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Тыртышный

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Антон Тыртышный

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В горсовет господин Тыртышный был избран от округа №7. Он также возглавляет фракцию коммунистов в муниципальном парламенте.

В настоящее время 21-округ, находящийся на территории Новосибирска, в заксобрании представляет Константин Антонов. Он не входит в состав ни одной из партийных фракций.

Валерий Лавский