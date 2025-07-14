Железногорец украл 480 кв. метров профлиста в счет невыплаченной зарплаты

Полиция Железногорска (Красноярский край) арестовала местного жителя, укравшего более 480 кв. м профлиста. Свой поступок злоумышленник объяснил тем, что компания не выплатила ему зарплату, поэтому он просто взял свое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Следствие установило, что злоумышленник 1995 года рождения в феврале этого года выполнял работы по установке ограждения для одной из компаний. Решив украсть стройматериалы, он заранее разместил объявление на одной из интернет-площадок. Затем арендовал грузовик и вывез с территории предприятия более 480 кв. м профлиста. Сумма ущерба составила 305 тыс. руб.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Обвиняемый взят под стражу. Представитель организации опроверг наличие задолженности перед рабочим.

Михаил Кичанов