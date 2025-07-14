Назначен вице-губернатор Кузбасса по внутренней политике

На должность заместителя губернатора Кемеровской области по внутренней политике назначена Марина Трофимова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Илья Середюк.

«У Марины Юрьевны большой стаж муниципальной службы, она организовывала масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, умеет слушать и слышать людей»,— охарактеризовал губернатор своего нового зама.

Марина Трофимова родилась в 1972 году. Окончила Сибирский политехнический колледж и Кузбасский государственный технический университет. Трудовую деятельность начала в кемеровской школе №82. Работала в территориальном управлении Кировского района администрации Кемерова, затем — в администрации областного центра. На позицию вице-губернатора перешла с должности замглавы — руководителя аппарата администрации Кемерова.

Должность вице-губернатора Кузбасса по внутренней политике освободилась в начале июня, после ухода в отставку по собственному желанию Ольги Турбабы. Как писал «Ъ-Сибирь», в конце мая Центральный райсуд Кемерова по обвинению в мошенничестве отправил в СИЗО ее супруга Александра Турбабу.

Михаил Кичанов