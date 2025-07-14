Госзакупки машин российской сборки упали на 15% в денежном выражении

Объем госзакупок новых и подержанных легковых автомобилей и LCV российской сборки снизился в I полугодии 2025 года на 15% в денежном выражении, до 20,7 млрд руб. При этом количество тендеров сократилось лишь на 1%. Данные по публичной части закупок по ФЗ-44 и ФЗ-223 собрала система «Тендерплан» для «Ведомостей».

Лидером по объему госзакупок осталась группа ГАЗ: 1026 тендеров на 10,3 млрд руб. (-21% год к году). Продукция «АвтоВАЗа» закупалась через 1353 процедуры на 4,3 млрд руб. (-20%). УАЗ занял третье место с 609 тендерами на 2,3 млрд руб. (-40%).

Продажи китайского бренда Haval по госзаказам выросли на 18% по количеству процедур (324) и в 1,5 раза по сумме — до 1,8 млрд руб. Заметный рост показали «Москвич» (108 закупок на 714,2 млн руб., +60%) и «Соллерс» (60 закупок на 654 млн руб., рост в 3,3 раза). Впервые в отчетности появились Xcite (271,7 млн руб.) и Aurus (один тендер на 54,2 млн руб. от представительства Хабаровского края).

28 января президент России Владимир Путин заявил, российские чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные автомобили. По его словам, он уже давал такое поручение, но его все еще не выполнили до конца.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Lada Kremlin».