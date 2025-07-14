Полиция Хабаровска в ходе рейдов выявила 33 мигранта-нарушителя

Несколько рейдов на нарушителей миграционного законодательства провела полиция в Хабаровске, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю 14 июля. Сотрудникам миграционной службы помогали коллеги из уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, а также бойцы ОМОН Росгвардии. Выявлено 33 иностранных нарушителя.

Как сообщается, полицейские посетили стройплощадки, склады коммерческих фирм, автосервисы — всего 13 объектов. Для проверки в отделения полиции были доставлены 158 человек, по большей части — мигранты из Средней Азии.

По результатам проверок за незаконную трудовую деятельность (ч.1 ст.18.10 КоАП) составлены протоколы в отношении 23 приезжих. Еще у десятерых определены нарушения правил въезда или пребывания на территории РФ (ч.1.1 и ч.2 ст.18.8 КоАП), двое из них отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД Хабаровску. Один мигрант будет вынужден самостоятельно покинуть Россию.

Также административное производство возбуждено в отношении троих юрлиц и троих индивидуальных предпринимателей — за незаконное привлечение на работы иностранных граждан (ч.1 ст.18.15 КоАП).

Эрнест Филипповский, Хабаровск