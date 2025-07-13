Сорвавшийся в цирке в Москве гимнаст из Эфиопии не получил тяжелых травм

Воздушный гимнаст из Эфиопии, упавший с шестиметровой высоты во время репетиции в Большом Московском цирке, не получил тяжелых травм. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента здравоохранения столицы.

По информации ведомства, артиста доставили в НИИ им. Склифосовского. В противошоковой палате врачи провели полное обследование. Сейчас гимнаст находится под наблюдением медиков.

Артист пострадал во время выполнения трюка на качелях Russian Swing. Сначала он упал на страховочный мат, затем продолжил движение, и ударился головой о манеж. Гендиректор Большого Московского цирка Эдгар Запашный отметил, что причиной падения стала ошибка пассировщика.

Артисты из Эфиопии прибыли в Москву 11 июля. Они будут выступать на фестивале «ИДОЛ-2025» в Большом Московском цирке с 17 по 20 июля.