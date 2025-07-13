«Зенит» разгромил сербскую «Войводину» в последнем товарищеском матче межсезонья

Петербургский «Зенит» в заключительном товарищеском матче межсезонья разгромил сербскую «Войводину» со счетом 7:1. В составе сине-бело-голубых вечером 13 июля дублем отметились Максим Глушенков (5-я и 70-я минута) и Луис Энрике (7-я и 87-я минуты), настрой партнеров по команде поддержали Дуглас Сантос, Матео Касьерра и Густаво Мантуан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Гости «Газпром Арены» смогли отличиться лишь на 30-й минуте усилиями Негоша Петровича. Это последняя товарищеская игра сине-бело-голубых этим летом. В первом туре чемпионата России по футболу петербуржцы сыграют дома с «Ростовом». Игра пройдет на «Газпром Арене» 20 июля в 18:00 по мск.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» объявил о трансфере бразильского хавбека Жерсона. По предварительным данным, петербуржцы отдали бразильскому «Флуминенсе» за игрока 25 млн евро.

Андрей Маркелов