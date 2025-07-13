Более 30 человек отравились хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге

31 человек отравился парами хлора в термальном комплексе «Баден-Баден» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В областной токсикоцентр доставлены 19 пострадавших. 14 из них госпитализированы. Состояние одного пациента оценивается как средней степени тяжести, остальных — легкой. Еще 12 человек получают лечение дома. Пострадавшие обратились за медицинской помощью со слезотечением, дезориентацией, одышкой и тошнотой.

Прокуратура Свердловской области начала проверку. Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства.

В пресс-службе Baden Family заявили «Ъ-Урал», что в техническом помещении случайно разлили обеззараживающее средство. Старший администратор попросил гостей покинуть помещение. В комплекс была вызвана скорая медицинская помощь. «Все технические помещения были проветрены, проведена санитарная обработка»,— отмечается в заявлении.