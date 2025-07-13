Из Таганрога в Москву запустят прямой автобус с 15 июля

Компания «Меридиан» с 15 июля запустит прямой автобусный рейс из Таганрога в Москву. Время в пути составит 13-14 часов. Об этом сообщает пресс-служба автовокзалов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Автобусы из Таганрога будут отправляться через день в 21:30. Прибывать на Главный автовокзал Ростова-на-Дону они будут в 23:30. Остановка на Пригородном автовокзале донской столицы предусмотрена в 00:05.

После прибытия в Ростов автобус проследуют в Москву без остановок, что сократит время в пути. На Красногвардейском автовокзале столицы транспорт будет в 14:00 следующего дня.

На рейсе Таганрог — Москва будут курсировать автобусы, оборудованные мягкими раздвижными креслами с увеличенным пространством для ног. Оснащены всем необходимым для удобства пассажиров: кондиционерами, кулерами с питьевой водой и телевизорами с развлекательными программами.

Рейсы будут выполнятся до 31 августа.

Наталья Белоштейн