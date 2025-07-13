Томограф показал злоупотребление

Как стало известно “Ъ”, в московский суд поступило уголовное дело бывшего руководителя Главного военно-строительного управления (ГВСУ) по спецобъектам Андрея Белкова. По версии следствия, он организовал заключение контракта на поставку по завышенной цене медтехники для лечебно-диагностического центра Минобороны, в результате чего военному ведомству был причинен ущерб почти на 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Белков

Фото: vskmo.ru Андрей Белков

Фото: vskmo.ru

Уголовное дело в отношении Андрея Белкова, после того как столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение, поступило в Замоскворецкий суд Москвы. Рассматривать его по существу будет судья Ирина Зорина, которая выносила приговоры по ряду получивших резонанс уголовных дел, например, о хищениях в Межтопэнергобанке и банке «Новопокровский», а также «мертвых душах» в Центре спортивной подготовки сборных команд России. Дата предварительного слушания пока не назначена.

Андрей Белков был задержан около года назад. На тот момент он работал советником в управлении заказчика капстроительства Минобороны, а до этого успел потрудиться гендиректором Военно-строительной компании.

По ходатайству следствия Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Господину Белкову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 285.4 УК РФ, до десяти лет колонии).

Как уже рассказывал “Ъ”, речь в материалах уголовного дела, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, шла о контракте, заключенном в 2019 году на поставку, монтаж и пусконаладку томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте Москвы. Заказчиком выступало ГВСУ по специальным объектам, которым в то время руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого в 121,7 млн руб., последний привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект». Для компании Елены Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее, рассчитывая закрепиться на рынке поставщиков военного ведомства.

Как следует из материалов дела, по просьбе Андрея Белкова Елена Ляхович подыскала возможного поставщика томографа — дилера немецкой компании, которая из-за санкций была вынуждена уйти с российского рынка. Чтобы обойти санкции, а заодно и увеличить стоимость контракта, фигуранты, по версии следствия, привлекли посредника. В частности, договор на поставку томографа был заключен не напрямую со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Елена Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, как посчитали правоохранители, при непосредственном участии господина Белкова оформили проведение тендера, победитель которого был заранее известен.

По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121,7 млн руб.), реальная же стоимость аппарата, по версии следствия, составляла немногим более 73 млн руб.

Из троих фигурантов этого расследования свою вину полностью признала только Елена Ляхович, которая также возместила причиненный ущерб — около 48 млн руб. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания, в том числе и на Андрея Белкова. Дело госпожи Ляхович рассматривалось в особом порядке, по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) она была приговорена к четырем годам условно и штрафу в размере 360 тыс. руб. Главный бухгалтер «Стройхимпроекта» Виктор Билько, который, по версии следствия, участвовал в финансовых операциях по госконтракту, по данным “Ъ”, вину признает лишь частично. Его дело с тем же обвинением по ч. 4 ст. 159 УК с декабря прошлого года рассматривает та же судья Ирина Зорина.

Господин Белков вину не признает. Его защита настаивает, что томограф был закуплен по рыночной цене, что подтверждается результатами экспертизы. Соответственно, никакого ущерба бюджету причинено не было. Показания же Елены Ляхович против него господин Белков называл лжесвидетельством.

Александр Александров