Мирные жители пострадали при массированной атаке ВСУ в Запорожской области

Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергся массированным ударам украинских БПЛА и обстрелу кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, среди мирного населения есть пострадавшие.

«Опасность повторных ударов сохраняется»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале. Точное число раненых он не назвал.

7 июля глава региона сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на жилой квартал города Васильевка. Ранения получили еще шесть человек. Разрушены более 10 квартир дома, по которому пришелся удар.