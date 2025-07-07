Один человек погиб при ударе БПЛА в Запорожской области

Город Васильевка Запорожской области подвергся атаке ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. При ударе дрона по жилому кварталу погиб мирный житель.

Господин Балицкий добавил, что пострадали еще 6 человек, их доставили в городскую больницу. С родственниками погибшего мужчины также работают врачи.

«Разрушения получили более 10 квартир дома. Людям, оставшимся без крова, будет предоставлено временное жилье»,— написал губернатор в Telegram-канале. На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Запорожской области. В регионе сохраняется угроза повторных ударов.

4 июля господин Балицкий сообщал об атаке ВСУ на село Константиновка Пологовского муниципального округа. Пострадали три человека, из них — двое детей. Один ребенок находился в тяжелом состоянии.