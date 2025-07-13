Парный прорыв

Чемпионками Wimbledon в женском парном разряде стали россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс, которые в финальном матче в трех партиях справились с представительницей Тайваня Се Шувей и Еленой Остапенко из Латвии. Для 28-летней Кудерметовой это первая победа на турнирах Большого шлема за карьеру, а для российского женского тенниса — 15-я в общей сложности и первая за последние пять лет. Предыдущего подобного успеха добивалась на US Open 2020 года Вера Звонарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

До нынешнего Wimbledon в истории российского, а перед этим советского тенниса было в общей сложности 14 побед в женском парном разряде на турнирах Большого шлема. Первую из них одержала Ольга Морозова в 1974 году на Roland Garros, где ее партнершей была американка Крис Эверт, а последняя оказалась на счету Веры Звонаревой, которая пять лет назад на US Open сенсационно первенствовала с немкой Лаурой Зигемунд.

И вот наконец пятилетка без парных титулов подошла к концу.

В Лондоне отличилась 28-летняя Вероника Кудерметова. Она свой первый титул на мейджорах завоевала, выступая вместе с той самой бельгийкой Элизе Мертенс, с которой в 2022 году в американском Форт-Уэрте выиграла итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA).

29-летняя Мертенс обладает большим победным опытом парной игры. До этого на ее счету было четыре титула на мейджорах, причем один из них, на Wimbledon 2021 года, она завоевала с тайванькой Се Шувей, справившись в финале с Кудерметовой и опытнейшей россиянкой Еленой Весниной. Теперь же 39-летняя Се Шувей, живая легенда женского парного разряда, которая, как и Мертенс, поднималась на вершину рейтинга WTA, находилась на другой стороне корта, выступая с Еленой Остапенко. Причем для латвийской теннисистки этот матч был важен вдвойне, ведь в случае победы сильнейшей парницей мира становилась уже она.

Поначалу лучшей на корте была Се Шувей, которая по силе ударов заметно уступала остальным участницам матча, но в понимании парной игры и искусстве игры у сетки явно их превосходила. Остапенко же, которая компенсировала недостатки партнерши своей мощью, в первые четверть часа многовато ошибалась, но затем нащупала свою игру.

Кудерметова и Мертенс повели — 3:1, но затем отдали пять геймов подряд.

Однако во второй партии на первый план вышла Кудерметова, чьи четкие действия добавляли уверенности Мертенс. Уравняв ситуацию в матче, российско-бельгийский дуэт в решающей партии уступал — 2:4, но соперницы, в очередной раз отдав подачу тайваньки, упустили свое преимущество. В десятом гейме Кудерметова и Мертенс в марафонском розыгрыше из 26 ударов сначала заработали матчбол, а затем добыли победу. В итоге — 3:6, 6:2, 6:4 за 2 часа 24 минуты.

Для Кудерметовой это девятый титул в парном разряде, причем четыре она выиграла вместе с Мертенс. (В этом году они, возобновив совместные выступления перед началом грунтового сезона, доходили до финалов «тысячников» в Мадриде и Риме.)

За победу они заработали £680 тыс. на двоих.

В парном рейтинге россиянка, которая уже была там второй, с 11-го места поднимется на 5-е, а лидерство по итогам Wimbledon сохранит его чемпионка в миксте чешка Катерина Синякова.

Евгений Федяков